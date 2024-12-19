Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Дж. К. Роулинг дала такое имя Гермионе?

Почему Дж. К. Роулинг дала такое имя Гермионе?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 19 декабря 2024
Наш ответ:

Что означает слово "Гермиона"?

Джоан Роулинг тщательно подошла к выбору имени для одной из главных героинь своей серии книг о Гарри Поттере. Имя Гермиона, как отмечала сама писательница, было выбрано по нескольким причинам.

  • Во-первых, она представляла, что пара интеллигентных родителей-дантистов могла дать своей дочери такое редкое и утончённое имя, чтобы подчеркнуть свою образованность.
  • Во-вторых, Роулинг намеренно выбрала экзотическое имя, чтобы свести к минимуму возможные насмешки в адрес девочек-читательниц, которые могли бы ассоциироваться с образом умной и решительной всезнайки.

Историческое и мифологическое значение имени Гермиона

Имя "Гермиона" имеет древние корни. В греческой мифологии Гермиона была дочерью Менелая и Елены, известных персонажей Троянского цикла. Согласно мифам, она была обещана Неоптолему, сыну Ахилла, но её судьба оказалась трагически переплетена с Орестом. Одни легенды говорят, что Гермиона стала женой Ореста после убийства Неоптолема, другие упоминают о её похищении и последующей драматической судьбе. Имя Гермиона связано с именем бога Гермеса, что подчёркивает её роль как вестника и символа интеллектуальной силы.

В христианской традиции имя тоже не лишено значения. Святая Гермиона, известная в православии как Ермиония, почитается как мученица и врачевательница. Согласно преданию, она мужественно претерпела испытания за свою веру при императоре Адриане в 117 году, оставшись невредимой после чудесных спасений от смертельных казней. Её день памяти отмечается 17 сентября, что интересно сочетается с датой рождения литературной Гермионы Грейнджер — 19 сентября.

Шекспировские корни имени Гермиона

Наиболее вероятным вдохновением для имени героини Роулинг стала королева Гермиона из пьесы Уильяма Шекспира «Зимняя сказка». Этот образ воплощает в себе трагедию, любовь, ревность и тему времени, что находит отражение в характере и судьбе Гермионы Грейнджер. Как и шекспировская королева, Гермиона была несправедливо обвинена, как это произошло в «Узнике Азкабана», пережила символическое "окаменение" в «Тайной комнате» и имела опыт взаимодействия со временем благодаря маховику времени.

Автобиографические черты Роулинг в образе Гермионы

Джоан Роулинг признаётся, что в образе Гермионы много от неё самой. Любовь к знаниям, стремление избежать ошибок и страх перед неудачей — это качества, которые автор взяла из своего собственного детства. Роулинг вспоминала, что её саму в юности часто называли маленькой всезнайкой. Этот автопортрет находит выражение в Гермионе, которая хоть и кажется самоуверенной, в глубине души боится не оправдать ожидания.

Загадочные детали семьи Гермионы

Первоначально Роулинг собиралась дать Гермионе фамилию Пакл, но посчитала её слишком комичной для серьёзного персонажа. Также в ранних планах была младшая сестра Гермионы, но идея так и не была реализована. Автор намеренно держала семью Гермионы в тени, изображая их обычными магглами, которые не слишком вмешивались в события волшебного мира.
В окончательной версии истории родители Гермионы сыграли важную, хоть и скрытую роль. Чтобы спасти их от последствий Второй волшебной войны, она стёрла их воспоминания, отправив в Австралию. После победы над Волан-де-Мортом она сняла заклятья, вернула их в Англию и восстановила семейные связи.
Гермиона Грейнджер — это не просто символ мудрости и смелости, но и героиня, чьё имя несёт в себе многовековую историю, отражающую богатство мифов, литературных традиций и личный опыт её создателя.

