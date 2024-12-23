Почему Драко не выдал Гарри?

Наш ответ:

Отношение Драко Малфоя к Гарри Поттеру можно скорее описать как смесь обиды и ревности, нежели настоящей ненависти. В глубине души Драко стремился доказать, что Гарри ошибся, отвергнув его дружбу. Все насмешки и издёвки Малфоя по отношению к Поттеру подчинялись одной цели — показать своё превосходство и уязвить того, кто отверг протянутую ему руку.

Каждая попытка унизить Гарри была продумана: Драко хотел выставить друзей Поттера, Рона и Гермиону, как неудачников, чтобы показать, что его окружение намного круче. Он гордился своей игрой в квиддич, пытаясь доказать, что летает лучше Гарри и, тем более, Рона Уизли. Он постоянно подчёркивал богатство и влияние своей семьи, словно говоря: будь ты моим другом, Поттер, я бы пригласил тебя в наши роскошные владения, но ты сам выбрал жить с Уизли в их «Норе».

Когда отец Драко купил всей команде Нимбусы-2001, это тоже было актом, рассчитанным на то, чтобы продемонстрировать, как хорошо быть частью круга Малфоев. По сути, он хотел, чтобы Гарри пожалел о своём выборе. Его поведение напоминало человека, пытающегося доказать свою успешность тем, кто его отверг — словно Ольга Бузова, выкрикивающая: «Посмотри, какая я крутая и богатая! Вот теперь кусай локти!»

Когда егеря привели Гарри, Рона и Гермиону в Малфой Мэнор, Драко сделал вид, что не узнал Поттера. Однако едва ли кто-то может поверить, что Драко, знавший Гарри шесть лет и сталкивавшийся с ним на каждом шагу, действительно не понял, кто перед ним. Даже искажённое Жалящее заклинание вряд ли могло скрыть Гарри от Драко. И всё же он предпочёл не подтверждать личность пленника.

Чтобы понять мотивы Малфоя, нужно разобраться, в каком окружении он вырос и какие события заставили его принять столь рискованное решение.

Люциус Малфой, не подозревая, сам стал виновником того, что Драко однажды повернёт против идеалов своей семьи.

В детстве Драко впитал все установки, которые ему внушал отец. Люциус говорил о превосходстве чистокровных, презрении к магглорожденным и «чести» служить Волдеморту. Для молодого Драко Лорд казался великим магом, который бросил вызов несправедливому миру. Отец внушил сыну, что быть Пожирателем смерти — это привилегия избранных, и что семья Малфой всегда играла значимую роль в этом движении.

Но реальность оказалась далека от сладких речей Люциуса.

Когда Волдеморт возродился, его гнев обрушился на тех, кто не искал его в годы падения. Люциус оказался в немилости: провал задания в Отделе тайн, потеря крестража-дневника — всё это превратило семью Малфоев в объект насмешек и унижений. Их роскошное поместье стало местом пыток и страха, где на глазах Драко убили преподавателя маггловедения Чарити Бербидж. Иллюзии мальчика начали рушиться.

Он видел, как его отец, некогда гордый и властный, сломался после Азкабана. Драко осознал, что Волдеморт заботится о своих последователях лишь до тех пор, пока они ему полезны. Он больше не считал служение Лорду честью, но, несмотря на это, принял Чёрную метку и задание убить Дамблдора, надеясь восстановить честь семьи.

Однако, взявшись за это задание, Драко понял, что он всего лишь пешка в чужой игре. Если бы он убил Дамблдора, его бы преследовали члены Ордена Феникса. Если бы он провалился, наказание Волдеморта стало бы неизбежным. В итоге, его судьба оказалась бы трагичной в любом случае. Под этим гнётом он начал осознавать, что жизнь под властью Волдеморта — это не блестящее будущее, а мрак и бесконечные страдания.

В ночь убийства Дамблдора Драко впервые понял, насколько ненавидит ту жизнь, к которой его готовили.

Снейп взял на себя выполнение задания, но сам факт, что Драко поднял палочку на директора, навсегда остался в его памяти. Этот опыт стал переломным моментом.

Когда в Малфой Мэнор привели Гарри, Драко уже знал, что не будет способствовать убийству Поттера. Он не хотел вызывать Волдеморта, прекрасно понимая, к чему это приведёт. Его ложь и нежелание подтвердить личность Гарри стали актом сопротивления. Он осознавал, что Гарри — единственная надежда на избавление от Лорда.

Более того, Драко сознательно тянул время, давая Поттеру шанс.

Этот поступок требует большого мужества. Он не был спонтанным; решение сформировалось у Драко задолго до того дня, когда он, мучимый внутренними противоречиями, делился своими мыслями с Плакcой Миртл. Именно тогда он начал показывать те черты характера, которые скрывал все школьные годы. История, рассказанная с точки зрения Драко в последние два года его жизни, действительно могла бы стать невероятно интересной.

В конечном итоге, действия Драко в Малфой Мэноре стали одним из тех моментов, которые могли бы изменить ход истории. Его выбор — не сдавать Гарри Поттера и дать ему шанс — стал важным шагом на пути к падению Волдеморта. Этот выбор демонстрирует, что даже в самых сложных обстоятельствах человек способен проявить храбрость и человечность.

