По какой книге снят фильм "Твое сердце будет разбито"?

«Твое сердце будет разбито» — подростковый молодежный фильм, который вышел в кинотеатрах в апреле 2026 года.

Что лежит в основе мелодрамы

Фильм «Твое сердце будет разбито» снят по книге Анны Джейн. Она известная российская авторка, которая работает в жанре young adult. Эта книга открывает дилогию под названием «Хулиган и новенькая», а следом идёт вторая часть — «По осколкам твоего сердца». В центре сюжета — первая любовь, школьные разборки и непростые отношения между «плохим парнем» и девушкой, которая только что пришла в их класс.

О чем фильм: