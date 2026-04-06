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По какой книге снят фильм "Твое сердце будет разбито"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 апреля 2026 Дата обновления ответа: 6 апреля 2026

«Твое сердце будет разбито» — подростковый молодежный фильм, который вышел в кинотеатрах в апреле 2026 года.

Что лежит в основе мелодрамы

Фильм «Твое сердце будет разбито» снят по книге Анны Джейн. Она известная российская авторка, которая работает в жанре young adult. Эта книга открывает дилогию под названием «Хулиган и новенькая», а следом идёт вторая часть — «По осколкам твоего сердца». В центре сюжета — первая любовь, школьные разборки и непростые отношения между «плохим парнем» и девушкой, которая только что пришла в их класс.

О чем фильм:

Полина переходит в новую школу, где сталкивается с травлей. Чтобы спастись от буллинга, она заключает сделку с местным хулиганом по кличке Барс: он изображает её парня и берёт под защиту, а она взамен соглашается выполнять любые его требования. Постепенно их фальшивые отношения перерастают в настоящие чувства, но у родных Полины и её одноклассников находятся веские причины, чтобы помешать этой паре быть вместе.

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Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито мелодрама
2026, Россия
6.0
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