Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой книге снят фильм «Сто лет тому вперед»?

Олег Скрынько 4 июня 2024 Дата обновления: 4 июня 2024
Наш ответ:

«Сто лет тому вперед» — российский фантастический фильм, вышедший в 2024 году. В основу картины легла одноименная повесть советского писателя Кира Булычева, впервые опубликованная в 1978 году. При этом картина не позиционируется как экранизация, поскольку кинематографисты внесли ряд существенных изменений. Так, события киноадаптации разворачиваются в 2024 и 2124 годах, тогда как главные герои в лице Коли Герасимова и Алисы Селезневой стали значительно старше и по части характера отличаются от своих аналогов из литературного первоисточника. Также стоит отметить, что в повести Булычева Коля носит фамилию Наумов, а не Герасимов, как в мини-сериале «Гостья из будущего» (1984). Еще одно существенное отличие между повестью и ее киновоплощениями касается Вертера, которого у Булычева нет. В советском сериале он фигурирует в виде андроида, тогда как в новом фильме он представляет собой летающий дрон. Образ космических пиратов тоже не совпадает. В книге ценным артефактом, который пытаются заполучить пираты, является прибор для чтения мыслей миелофон. В киноадаптации он был заменен на космион, позволяющий путешествовать во времени.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед приключения, семейный, фантастика
2024, Россия
7.0
