По какой книге снят фильм «Москва слезам не верит»?

Наш ответ:

«Москва слезам не верит» — знаменитая советская мелодрама, вышедшая в 1979 году. Снял фильм режиссер Владимир Меньшов по оригинальному сценарию Валентина Черных. Таким образом, картина не является экранизацией какой-либо книги. Оригинальный сценарий называется «Дважды солгавшая». Черных написал этот текст за 19 дней для конкурса сценариев о Москве. В соответствующем конкурсе произведение Черных заняло третье место. Также известно, что изначально Меньшов не хотел братья за съемки мелодрамы, но в итоге передумал. Его привлек скачок во времени, который соединяет две части фильма: измученная учебой и уходом за младенцем Катерина ложится спать, а просыпается через двадцать лет. Также у Меньшова нашло отклик содержание: подобно персонажам, он и его жена Вера Алентова, сыгравшая Катю, в молодости перебрались в Москву, жили в общежитии и пытались свести концы с концами.