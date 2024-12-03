Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой книге снят фильм «Москва слезам не верит»?

По какой книге снят фильм «Москва слезам не верит»?

Олег Скрынько 3 декабря 2024 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

«Москва слезам не верит» — знаменитая советская мелодрама, вышедшая в 1979 году. Снял фильм режиссер Владимир Меньшов по оригинальному сценарию Валентина Черных. Таким образом, картина не является экранизацией какой-либо книги. Оригинальный сценарий называется «Дважды солгавшая». Черных написал этот текст за 19 дней для конкурса сценариев о Москве. В соответствующем конкурсе произведение Черных заняло третье место. Также известно, что изначально Меньшов не хотел братья за съемки мелодрамы, но в итоге передумал. Его привлек скачок во времени, который соединяет две части фильма: измученная учебой и уходом за младенцем Катерина ложится спать, а просыпается через двадцать лет. Также у Меньшова нашло отклик содержание: подобно персонажам, он и его жена Вера Алентова, сыгравшая Катю, в молодости перебрались в Москву, жили в общежитии и пытались свести концы с концами.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Москва слезам не верит
Москва слезам не верит мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше