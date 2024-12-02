По какой книге снят фильм "Иван Васильевич меняет профессию"?

Наш ответ:

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снят по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич», написанной в 1935 году. Это одна из немногих комедийных работ автора, известного своими философскими и мистическими произведениями, такими как «Мастер и Маргарита» или «Собачье сердце».



Пьеса «Иван Васильевич» — это сатирическая фантазия на тему путешествий во времени. В центре сюжета — изобретатель Николай Тимофеев, который создает аппарат для перемещения во времени. Эксперимент заканчивается неожиданно: московский обыватель Иван Бунша, вор Жорж Милославский и сам Иван Грозный оказываются в эпохах, далеких от их родных. Булгаков использовал эту историю, чтобы высмеять бюрократию, человеческие слабости и парадоксы социальной жизни. Его герои — гротескные, но узнаваемые типажи, попадающие в нелепые ситуации.

