«Долгая прогулка» — фильм ужасов, вышедший на экраны в 2025 году и ставший одним из самых обсуждаемых релизов.

По какой книге снят фильм «Долгая прогулка»

Фильм «Долгая прогулка» основан на одноимённом антиутопическом романе Стивена Кинга, который вышел в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Интересно, что путь этой книги к публикации был долгим и непростым. Ещё в 1967 году Кинг, тогда начинающий автор, безуспешно пытался издать рукопись: она получала отказы от таких крупных издательств, как «Random House» и «Doubleday».



В итоге писатель придумал хитрый ход. Он «подарил» свои ранние, никому не известные работы, включая «Долгую прогулку», своему литературному альтер эго — Ричарду Бахману. Роман был опубликован под этим псевдонимом в 1979 году, но широкой известности тогда не приобрёл и долгое время не переиздавался.



Ситуация кардинально изменилась, когда Кинг раскрыл свою тайну после выхода романа «Худеющий». С этого момента «Долгая прогулка» обрела второе дыхание: её начали многократно переиздавать как отдельно, так и в составе сборника «Произведения Бахмана», но уже под подлинным именем знаменитого автора.