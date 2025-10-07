Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой книге снят фильм "Долгая прогулка"?

По какой книге снят фильм "Долгая прогулка"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 октября 2025 Дата обновления ответа: 7 октября 2025

«Долгая прогулка» — фильм ужасов, вышедший на экраны в 2025 году и ставший одним из самых обсуждаемых релизов.

По какой книге снят фильм «Долгая прогулка»

Фильм «Долгая прогулка» основан на одноимённом антиутопическом романе Стивена Кинга, который вышел в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Интересно, что путь этой книги к публикации был долгим и непростым. Ещё в 1967 году Кинг, тогда начинающий автор, безуспешно пытался издать рукопись: она получала отказы от таких крупных издательств, как «Random House» и «Doubleday».

В итоге писатель придумал хитрый ход. Он «подарил» свои ранние, никому не известные работы, включая «Долгую прогулку», своему литературному альтер эго — Ричарду Бахману. Роман был опубликован под этим псевдонимом в 1979 году, но широкой известности тогда не приобрёл и долгое время не переиздавался.

Ситуация кардинально изменилась, когда Кинг раскрыл свою тайну после выхода романа «Худеющий». С этого момента «Долгая прогулка» обрела второе дыхание: её начали многократно переиздавать как отдельно, так и в составе сборника «Произведения Бахмана», но уже под подлинным именем знаменитого автора.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Долгая прогулка
Долгая прогулка ужасы
2025, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Где снимали сериал "Полная совместимость"? 1 комментарий
В саге об этом ни слова: почему красавец Том Реддл из «Гарри Поттера» превратился в змееподобного Волан-де-Морта
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала
До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников
Вера в СИЗО, криминальная война и новый серийник: что случится в первых 10 сериях «Первого отдела 5»
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте
Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском»
На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая
В 5 фильмах СССР были самые теплые объятия: вспомните названия этих кинолент по кадрам? (тест для продвинутых)
Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше