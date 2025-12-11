По какой книге снят фильм "Август"?

«Август» — российский фильм 2025 года, который стал одним из главных кассовых хитов в прокате.
Фильм «Август» снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». У этой книги есть и другое, более известное название — «Момент истины».
Важно, что сам роман основан на реальных событиях Великой Отечественной войны. Автор, Владимир Богомолов, в основу сюжета положил подлинные документы и архивы того времени. Книга рассказывает о работе советской военной контрразведки — Смерш, об их борьбе с вражескими агентами в 1944 году. Таким образом, фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева является экранизацией одного из самых известных и документально точных произведений о войне в советской литературе.
Конец лета 1944 года, территория Западной Белоруссии, недавно отбитая у немцев. Здесь, в лесной глуши, орудуют вражеские диверсанты, чей удар по тылам может сорвать наступление советских войск. Единственный, кто способен их остановить — это оперативники военной контрразведки СМЕРШ.
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