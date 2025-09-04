Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой игре снят фильм «Выход 8»?

По какой игре снят фильм «Выход 8»?

Олег Скрынько 4 сентября 2025 Дата обновления: 4 сентября 2025
Наш ответ:

«Выход 8» — японский хоррор, вышедший в российский прокат 28 августа 2025 года.

На какой видеоигре основан фильм?

Картина представляет собой киноадаптацию приключенческой видеоигры под названием The Exit 8, которую в 2023 году выпустила компания Kotake Create. Концептуально игра представляет собой симулятор ходьбы или «бродилку». Игрок блуждает по туннелям японской станции метро, внимательно осматривая окружающую обстановку на предмет разных аномалий. С их помощью игрок должен отыскать выход из метро.

О чем фильм

В центре сюжета — утомленный мужчина без имени, обозначенный как Потерянный человек. Он едет в переполненном вагоне метро и становится свидетелем конфликта между другими пассажирами. Этот инцидент внушает ему чувство вины. Затем герой получат звонок от своей бывшей девушки, которая сообщает ему, что беременна. Погрузившись в свои мысли, Потерянный человек не замечает, как люди вокруг исчезают, а сам он оказывается в лабиринте тоннелей метро.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выход 8
Выход 8 приключения, ужасы, детектив
2025, Япония
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше