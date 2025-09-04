По какой игре снят фильм «Выход 8»?

«Выход 8» — японский хоррор, вышедший в российский прокат 28 августа 2025 года.
Картина представляет собой киноадаптацию приключенческой видеоигры под названием The Exit 8, которую в 2023 году выпустила компания Kotake Create. Концептуально игра представляет собой симулятор ходьбы или «бродилку». Игрок блуждает по туннелям японской станции метро, внимательно осматривая окружающую обстановку на предмет разных аномалий. С их помощью игрок должен отыскать выход из метро.
В центре сюжета — утомленный мужчина без имени, обозначенный как Потерянный человек. Он едет в переполненном вагоне метро и становится свидетелем конфликта между другими пассажирами. Этот инцидент внушает ему чувство вины. Затем герой получат звонок от своей бывшей девушки, которая сообщает ему, что беременна. Погрузившись в свои мысли, Потерянный человек не замечает, как люди вокруг исчезают, а сам он оказывается в лабиринте тоннелей метро.
