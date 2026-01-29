Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой игре снят фильм "Возвращение в Сайлент Хилл"?

По какой игре снят фильм "Возвращение в Сайлент Хилл"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 января 2026 Дата обновления ответа: 29 января 2026

«Возвращение в Сайлент-Хилл» — долгожданное продолжение кинокартины 2006 года, созданное той же командой авторов.

По какой игре снят фильм «Возвращение в Сайлент-Хилл»

Эта картина создана по мотивам культовой видеоигры Silent Hill 2, выпущенной студией Konami в 2001 году. Фильм служит третьей частью одноимённой киносерии и выполняет двойную роль: он одновременно является перезапуском франшизы и прямым продолжением сюжета первой ленты 2006 года.

Silent Hill 2 признана не просто хоррором, а глубоким психологическим исследованием, поднимающим темы вины, горя, искупления и безумия. Её сюжет, персонажи и атмосфера оказали огромное влияние на весь жанр. Игра задала новые стандарты для «хорроров на выживание», сместив фокус с шоковых моментов и экшена на гнетущую, тревожную атмосферу, философское повествование и уникальные сюрреалистичные монстры, являющиеся персонификацией душевных травм героя.

История Джеймса Сандерленда, который приезжает в город Сайлент Хилл по письму от давно умершей жены, изначально построена как кинематографичное, многослойное повествование с сильным эмоциональным стержнем, что делает её одной из самых желанных и сложных для экранизации игр.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Где снимали сериал "Полная совместимость"? 1 комментарий
«Зачем трогать шедевр», «Зашквар» или «Дайте шанс новой версии»: зрители в Сети жарко спорят о перезапуске «Каменской»
Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные
Финал шокировал даже фанатов «Спартака»: 92% рейтинга и уже готовый сценарий — почему 2 сезон «Дома Ашура» почти неизбежен
Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского»
На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»
Надоели голливудские сопли? Тест за секунду покажет ваш идеальный фильм СССР о любви – просто кликните на валентинку
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам
В 5 фильмах СССР были самые теплые объятия: вспомните названия этих кинолент по кадрам? (тест для продвинутых)
Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше