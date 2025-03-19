По какой игре снят фильм "Последний охотник на демонов"?

«Последний охотник на демонов» - фильм в жанре фэнтези, основанный на тайской видеоигре «Дом, милый дом». Ее релиз состоялся в 2017 году. Производство проходило совместными усилиями Таиланда и США. Российская премьера намечена на 20 марта 2025 года.
Напомним сюжет. Во время массовой стрельбы в торговом центре Бангкока американский полицейский ликвидирует вооружённого фанатика. Однако этим он непреднамеренно завершает загадочный ритуал, открывший портал в ад. Теперь офицеру предстоит сражаться с ордами демонов, во главе которых стоит неуязвимый титан. Чтобы остановить вторжение тьмы и спасти мир, ему нужно закрыть врата, прежде чем кошмарные существа вырвутся на свободу.
Авторизация по e-mail