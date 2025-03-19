Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой игре снят фильм "Последний охотник на демонов"?

По какой игре снят фильм "Последний охотник на демонов"?

Олег Скрынько 19 марта 2025 Дата обновления: 19 марта 2025
Наш ответ:

«Последний охотник на демонов» - фильм в жанре фэнтези, основанный на тайской видеоигре «Дом, милый дом». Ее релиз состоялся в 2017 году. Производство проходило совместными усилиями Таиланда и США. Российская премьера намечена на 20 марта 2025 года.

Напомним сюжет. Во время массовой стрельбы в торговом центре Бангкока американский полицейский ликвидирует вооружённого фанатика. Однако этим он непреднамеренно завершает загадочный ритуал, открывший портал в ад. Теперь офицеру предстоит сражаться с ордами демонов, во главе которых стоит неуязвимый титан. Чтобы остановить вторжение тьмы и спасти мир, ему нужно закрыть врата, прежде чем кошмарные существа вырвутся на свободу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний охотник на демонов
Последний охотник на демонов боевик, ужасы, детектив
2025, Таиланд
4.0
