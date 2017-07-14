По какой книге снят фильм «Я четвертый»?

Меню
14 июля 2017
Наш ответ:

«Я — четвёртый» (англ. I Am Number Four) — фантастический приключенческий боевик режиссёра Ди Джея Карузо, снятый по книге Джеймса Фрея и Джоби Хьюза с тем же названием (правда, читатели знают этих двух писателей под общим псевдонимом Питтакус Лор, под которым выходят книги Фрея и Хьюза). Книга «Я – четвертый» вышла в 2010 году, а премьера фильма состоялась уже на следующий год, в 2011. Главные роли в фильме сыграли Алекс Петтифер, Тимоти Олифант и Дианна Агрон.

Русский трейлер фильма:

