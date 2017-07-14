По какой книге снят фильм «Сплит»?

Фильм «Сплит» 2017 года от режиссера М. Найта Шьямалана, главную роль в котором сыграл звезда «Людей Икс» Джеймс МакЭвой, не снят по какой-либо книге и является полностью самостоятельным произведением – сценарий к «Сплиту» писал лично М. Найт Шьямалан, он же написал и поставил еще один фильм этой новой киновселенной, «Неуязвимого» с Брюсом Уиллисом, и сейчас работает над сценарием продолжения, которое объединит героев «Сплита» и «Неуязвимого».
Трейлер «Сплита» на русском языке:
Авторизация по e-mail