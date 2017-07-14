Меню
По какой книге снят фильм «Сплит»?

По какой книге снят фильм «Сплит»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Фильм «Сплит» 2017 года от режиссера М. Найта Шьямалана, главную роль в котором сыграл звезда «Людей Икс» Джеймс МакЭвой, не снят по какой-либо книге и является полностью самостоятельным произведением – сценарий к «Сплиту» писал лично М. Найт Шьямалан, он же написал и поставил еще один фильм этой новой киновселенной, «Неуязвимого» с Брюсом Уиллисом, и сейчас работает над сценарием продолжения, которое объединит героев «Сплита» и «Неуязвимого».

Трейлер «Сплита» на русском языке:

Теги: факты о фильме
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сплит
Сплит триллер
2016, США
7.0
