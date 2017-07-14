По какой книге снят фильм «Сфера»?

«Сфера» — фильм режиссёра Джеймса Понсольдта с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом в главных ролях, снятый по книге «Сфера» писателя Дэйва Эггерса. Картина рассказывает о выпускнице колледжа Мэй Холланд, которая устраивается на работу в могущественную технологическую компанию «Сфера», объединяющую в единую систему электронную почту своих пользователей, странички в социальных сетях, информацию о банковских картах и покупках. Результатом этого процесса становится получение человеком универсального онлайн-идентификатора. Но на практике не всё так гладко…
Трейлер «Сферы» на русском языке:
Авторизация по e-mail