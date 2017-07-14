По какой книге снят фильм «Операция Арго»?

Политический триллер «Операция Арго» Бена Аффлека, вышедший в 2012, был снят по книге писателя Тони Мендеса «Мастер маскировки» и, вдобавок, по мотивам статьи Джошуа Бермана «Как ЦРУ спасло американцев из Тегерана фальшивым фантастическим фильмом». И книга, и статья были, разумеется, основаны на реальных событиях и рассказывали об операции спецслужб по спасению шести американских дипломатов из Тегерана. Для киносценария их адаптировал Крис Террио, получивший «Оскар» за «Операцию Арго» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Также «Операции Арго» достались «Оскары» за лучший монтаж и в самой престижной категории – «Лучший фильм».
Русский трейлер «Операции Арго»:
Авторизация по e-mail