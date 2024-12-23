Откуда у Дамблдора были все дары смерти?

Фанатская теория, посвященная Альбусу Дамблдору, утверждает, что он был единственным человеком, которому удалось обладать всеми тремя Дарами Смерти. Но как именно он их получил? Давайте разберемся
Бузинная палочка, один из самых могущественных магических артефактов, попала к Дамблдору после его дуэли с Геллертом Грин-де-Вальдом в 1945 году. В этой схватке Дамблдор одержал победу, и палочка, как артефакт, привязанный к силе, признала его своим новым владельцем. Это был первый из Даров, который оказался в руках Альбуса, и он сохранял его до самой смерти.
Камень, скрытый в кольце Марволо Гонта, который Дамблдор нашел во время своих поисков крестражей Волдеморта, стал вторым Даром в его коллекции. Этот артефакт, принадлежавший роду Потомков Певереллов, был проклят Волдемортом, и, попытавшись воспользоваться его магией, Дамблдор получил смертельное заклятие, ставшее причиной его гибели. Камень не просто оказался в руках Альбуса случайно — он был найден как часть крестража, что еще больше подчеркивает тесную связь Даров и крестражей в общей истории.
Самый загадочный из Даров — мантия-невидимка — первоначально принадлежала роду Поттеров, происходящих от Игнотуса Певерелла, её создателя. После гибели Джеймса и Лили Поттер мантия перешла Гарри, но до этого она была на хранении у Дамблдора. Альбус взял её, чтобы изучить, еще до событий книг, а затем вернул её Гарри, когда тот начал обучение в Хогвартсе. Таким образом, мантия побывала в руках Альбуса, пусть и временно.
Есть предположение, что в определенный момент времени Альбус Дамблдор действительно обладал всеми тремя Дарами Смерти. Например, в книге «Принц-полукровка» он заимствует мантию Гарри, а Бузинная палочка и Воскрешающий камень на тот момент уже находились в его распоряжении. Если это так, то Дамблдор на какое-то время действительно стал Повелителем Смерти.
Хотя Дамблдор и владел всеми тремя Дарами, он не стремился использовать их для личной выгоды. Его опыт и мудрость позволяли ему видеть опасность, скрытую за каждым из артефактов. Например, он понимал, что Бузинная палочка неизбежно привлекает к владельцу новых претендентов, жаждущих силы, а Воскрешающий камень — это путь к болезненной иллюзии возвращения умерших.
Дамблдор передал Гарри возможность стать Повелителем смерти, но одновременно показал, что истинная сила заключается не в обладании этими магическими предметами, а в способности отказаться от них ради высшей цели.
