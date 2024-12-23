Откуда у Дамблдора были все дары смерти?

Наш ответ:

Фанатская теория, посвященная Альбусу Дамблдору, утверждает, что он был единственным человеком, которому удалось обладать всеми тремя Дарами Смерти. Но как именно он их получил? Давайте разберемся

Как к Дамблдору попала Бузинная палочка

Бузинная палочка, один из самых могущественных магических артефактов, попала к Дамблдору после его дуэли с Геллертом Грин-де-Вальдом в 1945 году. В этой схватке Дамблдор одержал победу, и палочка, как артефакт, привязанный к силе, признала его своим новым владельцем. Это был первый из Даров, который оказался в руках Альбуса, и он сохранял его до самой смерти.

Откуда у Дамблдора появился Воскрешающий камень

Камень, скрытый в кольце Марволо Гонта, который Дамблдор нашел во время своих поисков крестражей Волдеморта, стал вторым Даром в его коллекции. Этот артефакт, принадлежавший роду Потомков Певереллов, был проклят Волдемортом, и, попытавшись воспользоваться его магией, Дамблдор получил смертельное заклятие, ставшее причиной его гибели. Камень не просто оказался в руках Альбуса случайно — он был найден как часть крестража, что еще больше подчеркивает тесную связь Даров и крестражей в общей истории.

Где Дамблдор взял Мантию-невидимку

Самый загадочный из Даров — мантия-невидимка — первоначально принадлежала роду Поттеров, происходящих от Игнотуса Певерелла, её создателя. После гибели Джеймса и Лили Поттер мантия перешла Гарри, но до этого она была на хранении у Дамблдора. Альбус взял её, чтобы изучить, еще до событий книг, а затем вернул её Гарри, когда тот начал обучение в Хогвартсе. Таким образом, мантия побывала в руках Альбуса, пусть и временно.



Были ли Дары Смерти все одновременно у Дамблдора?

Есть предположение, что в определенный момент времени Альбус Дамблдор действительно обладал всеми тремя Дарами Смерти. Например, в книге «Принц-полукровка» он заимствует мантию Гарри, а Бузинная палочка и Воскрешающий камень на тот момент уже находились в его распоряжении. Если это так, то Дамблдор на какое-то время действительно стал Повелителем Смерти.

Почему Дамблдор не использовал Дары?

Хотя Дамблдор и владел всеми тремя Дарами, он не стремился использовать их для личной выгоды. Его опыт и мудрость позволяли ему видеть опасность, скрытую за каждым из артефактов. Например, он понимал, что Бузинная палочка неизбежно привлекает к владельцу новых претендентов, жаждущих силы, а Воскрешающий камень — это путь к болезненной иллюзии возвращения умерших.

Дамблдор передал Гарри возможность стать Повелителем смерти, но одновременно показал, что истинная сила заключается не в обладании этими магическими предметами, а в способности отказаться от них ради высшей цели.

