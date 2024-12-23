Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Откуда у Дамблдора были все дары смерти?

Откуда у Дамблдора были все дары смерти?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 23 декабря 2024
Наш ответ:

Фанатская теория, посвященная Альбусу Дамблдору, утверждает, что он был единственным человеком, которому удалось обладать всеми тремя Дарами Смерти. Но как именно он их получил? Давайте разберемся

Как к Дамблдору попала Бузинная палочка

Бузинная палочка, один из самых могущественных магических артефактов, попала к Дамблдору после его дуэли с Геллертом Грин-де-Вальдом в 1945 году. В этой схватке Дамблдор одержал победу, и палочка, как артефакт, привязанный к силе, признала его своим новым владельцем. Это был первый из Даров, который оказался в руках Альбуса, и он сохранял его до самой смерти.

Откуда у Дамблдора появился Воскрешающий камень

Камень, скрытый в кольце Марволо Гонта, который Дамблдор нашел во время своих поисков крестражей Волдеморта, стал вторым Даром в его коллекции. Этот артефакт, принадлежавший роду Потомков Певереллов, был проклят Волдемортом, и, попытавшись воспользоваться его магией, Дамблдор получил смертельное заклятие, ставшее причиной его гибели. Камень не просто оказался в руках Альбуса случайно — он был найден как часть крестража, что еще больше подчеркивает тесную связь Даров и крестражей в общей истории.

Где Дамблдор взял Мантию-невидимку

Самый загадочный из Даров — мантия-невидимка — первоначально принадлежала роду Поттеров, происходящих от Игнотуса Певерелла, её создателя. После гибели Джеймса и Лили Поттер мантия перешла Гарри, но до этого она была на хранении у Дамблдора. Альбус взял её, чтобы изучить, еще до событий книг, а затем вернул её Гарри, когда тот начал обучение в Хогвартсе. Таким образом, мантия побывала в руках Альбуса, пусть и временно.


Были ли Дары Смерти все одновременно у Дамблдора?

Есть предположение, что в определенный момент времени Альбус Дамблдор действительно обладал всеми тремя Дарами Смерти. Например, в книге «Принц-полукровка» он заимствует мантию Гарри, а Бузинная палочка и Воскрешающий камень на тот момент уже находились в его распоряжении. Если это так, то Дамблдор на какое-то время действительно стал Повелителем Смерти.

Почему Дамблдор не использовал Дары?

Хотя Дамблдор и владел всеми тремя Дарами, он не стремился использовать их для личной выгоды. Его опыт и мудрость позволяли ему видеть опасность, скрытую за каждым из артефактов. Например, он понимал, что Бузинная палочка неизбежно привлекает к владельцу новых претендентов, жаждущих силы, а Воскрешающий камень — это путь к болезненной иллюзии возвращения умерших.
Дамблдор передал Гарри возможность стать Повелителем смерти, но одновременно показал, что истинная сила заключается не в обладании этими магическими предметами, а в способности отказаться от них ради высшей цели.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше