Откуда Супермен?

Наш ответ:

Супермен — это самый известный супергерой комиксов, которого придумали американцы Джерри Сигел и Джо Шустер в 1938 году. Недавно о нем вышел фильм "Супермен" (2025).



Он родом с вымышленной планеты Криптон. Когда планета оказалась в шаге от разрушения, учёный Джор-Эл, чтобы спасти своего маленького сына Кал-Эла, отправил его на Землю в космическом корабле.



Мальчика находят и воспитывают фермеры Кент из маленького городка Смолвиль. Они называют его Кларком и учат скрывать свои невероятные способности — сверхсилу, неуязвимость, полёт, тепловое зрение и другие. Повзрослев, Кларк Кент переезжает в мегаполис Метрополис, устраивается репортёром в газету «Дейли Планет» и начинает тайно бороться с преступностью под именем Супермен. Его главная слабость — криптонит, осколки родной планеты, лишающие его сил. Суть Супермена не только в его сверхспособностях, но и в идеалах: он защищает слабых, верит в добро и справедливость, несмотря на то что мир не всегда идеален.