Откуда и куда плыл «Титаник»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 февраля 2026 Дата обновления ответа: 11 февраля 2026

«Титаник» — огромный трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход. Он был сконструирован для регулярных рейсов между Саутгемптоном (Англия) и Нью-Йорком (США). Протяженность маршрута — около 5800 км. На момент ввода в эксплуатацию в 1912 году «Титаник» был крупнейшим судном в мире. Во время первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, пароход столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике.

«Титаник» в кино

О «Титанике» был снят ряд фильмов, но самым известной является одноименная картина 1997 года, снятая Джеймсом Кэмероном. На данный момент общие сборы фильма «Титаник» составляют $2,264 млрд. Кроме того, проект удостоился 11 премий «Оскар», включая награду в категории «Лучший фильм».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
