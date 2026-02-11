Откуда и куда плыл «Титаник»?

«Титаник» — огромный трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход. Он был сконструирован для регулярных рейсов между Саутгемптоном (Англия) и Нью-Йорком (США). Протяженность маршрута — около 5800 км. На момент ввода в эксплуатацию в 1912 году «Титаник» был крупнейшим судном в мире. Во время первого рейса, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, пароход столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике.

«Титаник» в кино

О «Титанике» был снят ряд фильмов, но самым известной является одноименная картина 1997 года, снятая Джеймсом Кэмероном. На данный момент общие сборы фильма «Титаник» составляют $2,264 млрд. Кроме того, проект удостоился 11 премий «Оскар», включая награду в категории «Лучший фильм».