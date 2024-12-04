Откуда фраза «Москва слезам не верит» в одноименном фильме?

Наш ответ:

«Москва слезам не верит» — классическая советская мелодрама, вышедшая в 1979 году. В основу картины лег оригинальный сценарий Валентина Черных под названием «Дважды солгавшая». Фраза «Москва слезам не верит» звучит из уст Люды (Ирина Муравьева), когда она утешает Катерину (Вера Алентова) из-за исчезновения Гоши (Алексей Баталов). Значение этого фразеологизма следующее: чьим-либо жалобам и плачу верить не стоит. Выражение возникло во время расцвета Московского княжества, которое, используя свою мощь, начало взимать крупную дань с других княжеств. Послы вассальных городов направлялись в Москву, жалуясь на несправедливость. Таких челобитчиков зачастую жестоко карали, чтобы тем самым подавить недовольство. Случалось, что экзекуции московский царь проводил лично. В этой связи возник ряд пословиц о жестокости и деспотизме как московских монархов, так и их приближенных. «Москва слезам не верит» — одно из таких устойчивых выражений.