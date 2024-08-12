Меню
От чего умер муж в фильме «Мадам Клико»?

Олег Скрынько 12 августа 2024 Дата обновления: 12 августа 2024
Наш ответ:

«Мадам Клико» — французский биографический фильм, повествующий о девушке по имени Барба-Николь Понсарден (1777–1866), которая в возрасте 27 лет неожиданно стала главой крупной винодельческой компании. Им Барба-Николь является той женщиной, именем которой назван известный бренд шампанского Veuve Clicquot (то есть «Вдова Клико»). Когда ей было 20 лет, Барба-Николь вышла замуж на винодела Франсуа Клико, с которым ее связывала взаимная любовь. К сожалению, в 1877 году, то есть спустя семь лет после заключения брака, Франсуа умер. Причиной смерти стал тиф. Сообщается, что умирал мужчина в муках. Кроме того, в то время меланхоличный по натуре Франсуа пребывал в подавленном состоянии из-за того, что его бизнес был убыточным.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мадам Клико
Мадам Клико драма
2023, США
7.0
