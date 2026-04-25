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«Острые козырьки»: будет ли продолжение фильма «Бессмертный человек»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Коротко: да, продолжение будет. Но не в виде второго фильма, а в формате полноценного сериала-сиквела.

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» вышел в марте 2026 года на Netflix и стал мощной точкой в истории Томми Шелби. Действие перенесено в 1940 год — Бирмингем бомбят, а сын Томми связывается с нацистскими агентами. Фильм собрал 25,3 млн просмотров за первые 3 дня и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Что касается продолжения: Netflix и BBC уже подтвердили разработку сериала-сиквела. Его создаёт тот же Стивен Найт. Запланированы два сезона по 6 серий. Действие будет разворачиваться в 1953 году и следить за новым поколением семьи Шелби на фоне послевоенного восстановления Бирмингема. Съёмки стартовали в марте 2026 года, дата выхода пока не объявлена.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Острые козырьки: Бессмертный человек
Острые козырьки: Бессмертный человек исторический, криминал, драма, боевик
2026, Франция / Великобритания / США
7.0
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