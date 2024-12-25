«Один дома 3: Месть Кевина» — это настоящий фильм?

Наш ответ:

Трейлер фильма «Один дома 3: Месть Кевина», который взорвал YouTube в 2024 году, вызвал множество обсуждений среди поклонников оригинальной франшизы. Однако, несмотря на свою популярность, это видео оказалось не настоящим фильмом, а пародийным проектом, созданным фанатами. Трейлер был искусно собран из фрагментов старых фильмов, телешоу и рекламных роликов.

Сюжет выдуманного фильма показывает взрослого Кевина Маккалистера, который решает отомстить Гарри и Марву, когда они выходят из тюрьмы. В ролике использованы сцены с участием Маколея Калкина, в том числе из рекламы Google Home 2018 года и его появления в сериале «Американская история ужасов».

Несмотря на разочарование от того, что трейлер оказался подделкой, фанаты не скрывают своего восторга от идеи возможной продолжения. Трейлер собрал свыше 7 миллионов просмотров, что свидетельствует о том, как сильно поклонники жаждут новой главы в истории Кевина.