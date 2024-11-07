Меню
О ком и про какую актрису фильм «Любовь Советского Союза»?

Олег Скрынько 7 ноября 2024 Дата обновления: 7 ноября 2024
Наш ответ:

«Любовь Советского Союза» — эпическая историческая мелодрама, вышедшая в прокат 7 ноября 2024 года. Действие картины охватывает период с 1930-х по начало 1940-х годов. По сюжету звездная актриса Галина влюбляется в летчика-испытателя Анатолия Коврова, который носит звание Героя Советского Союза. Они женятся. В то же время расположения Галины пытается добиться видный драматург Кирилл Туманов. Будучи влюбленным в девушку, он специально для нее пишет пьесы, но она их отвергает. Когда же начинается Великая Отечественная война, судьбы Галины, Анатолия и Кирилла переплетаются с судьбой всей страны.

Главные герои фильма являются вымышленными персонажами, хотя им присущи черты реальных людей. Прообразами Галины могли стать такие звезды кино 1930-х годов, как Любовь Орлова и Валентина Серова. При этом в картине фигурируют и реальные исторические личности — например, Иосиф Сталин, чьей любимицей становится Галина.

