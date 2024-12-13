О каких крепостях идет речь в фильме «Властелин колец: Две крепости»?

Меню
Олег Скрынько 13 декабря 2024 Дата обновления: 13 декабря 2024
Наш ответ:

«Властелин колец: Две крепости» (2002) — вторая часть эпичной фэнтезийной трилогии на основе произведений Джона Толкина. Эта сага повествует о том, как в волшебной стране Средиземье хоббиты, эльфы и люди объединились, чтобы дать отпор могущественному злодею Саурону, уничтожив созданное им Кольцо Всевластья. Подзаголовок «Две крепости» нарочно неоднозначен. Толкин упоминает пять крепостей, не сразу уточнив, какие именно он имел в виду. Изначально писатель подразумевал либо Ортханк и Барад-дур, либо Минас Тирит и Барад-дур, либо Ортханк и крепость на перевале Кирит Унгол. В итоге Толкин написал специальный комментарий и сделал рисунок, в которых уточнил, что две башни — это Минар Моргул и Ортханк.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
