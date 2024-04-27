О чем на самом деле фильм «Остров проклятых» и чем он заканчивается?

Наш ответ:

На протяжении львиной доли своего хронометража фильм Мартина Скорсезе «Остров проклятых» с Леонардо ДиКаприо в главной роли кажется нуарным детективом, но в кульминации выясняется, что все происходящее — разыгранный психиатрами спектакль с целью вылечить от наваждения сошедшего с ума протагониста. Ближе к концовке персонаж ДиКаприо осознает, что является жертвой собственного бреда и паранойи. Таким образом его психика защищается, не принимая страшную правду о том, что его сошедшая с ума жена утопила их двух маленьких детей. Эта страшная сцена целиком показана во флешбэке. Протагонист рыдает над бездыханными телами своих детей, а затем убивает любимую жену. После этого он начинает считать себя другим человеком, пытаясь выследить преступника, которым на самом деле является он сам. Врачи пытаются вывести его из этого самообмана, но удается это лишь на короткий срок. В финале фильма главный герой решает притвориться, что вернулся в выдуманную реальность, чтобы ему провели лоботомию. Он решает, что хотя бы это он сделает в здравом уме.