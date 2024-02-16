Меню
О чем мультфильм "Орион и тьма"?

16 февраля 2024
Наш ответ:

"Орион и Тьма" - это американский фэнтезийный анимационный фильм, смешивающий элементы комедии и приключений, созданный режиссёром Шоном Чэрмэтцем по сценарию Чарли Кауфмана, основанному на детской книге Эммы Ярлетт. Мультфильм был выпущен студией DreamWorks Animation на Netflix 2 февраля 2024 года.
История фильма рассказывает о мальчике по имени Орион, который кажется обычным школьником - замкнутым, скромным и скрывающим свою тайную влюблённость. Однако за его обычным видом скрывается мальчик, полностью поглощённый иррациональными страхами перед самыми разными вещами - от пчёл и собак до океана и убийственных клоунов. Его наибольший страх - Тьма, с которой он сталкивается каждую ночь. Тьма увозит Ориона в путешествие по миру, чтобы показать ему, что ночью нечего бояться. По мере того, как они становятся ближе, Орион учится принимать неизвестность и преодолевать свои страхи, чтобы наконец насладиться жизнью без тревог.

