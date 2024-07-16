О чем книга «Обыкновенное чудо»?

Наш ответ:

Любимый многими фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (1978) основан на одноименной сказочной пьесе Евгения Шварца, которая была дописана в 1954 году. Первая публикация и постановка на театральных подмостках состоялись в 1956 году. Примечательно, что первой киноадаптацией этого произведения стала не экранизация Захарова, а вышедший в 1964 году фильм Эраста Гарина. Как и обе киноверсии, оригинальная пьеса повествует об остепенившемся волшебнике, который живет вместе со своей женой обычной жизнь. Заскучав, он решает вновь творить чудеса. В эту историю оказываются вовлечены молодой медведь, которого некогда волшебник превратил в юношу, а также влюбившаяся в него принцесса. Проблема в том, что, согласно наложенному заклинанию, поцелуй возлюбленной превратит парня обратно в медведя. Заканчивается пьеса тем, что заколдованный медведь все же решает поцеловаться с принцессой, пусть на этом все и кончится. Однако происходит чудо: после поцелуя парень остается человеком.