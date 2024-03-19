О чем фильм «Заклятье. Шестое чувство»?

Наш ответ:

Мексиканский мистический хоррор «Заклятье. Шестое чувство» повествует об амбициозном фотографе-стрингере по имени Сантьяго, который занимается съемками криминальных происшествий. Однажды ему доводится работать над серией устрашающих убийств. Втайне сделав страшные снимки трупа на месте преступления, он их публикует, после чего начинает терять все пять чувств. Взамен у него пробуждается другое, шестое чувство — Сантьяго начинает видеть призраков тех, кто погиб насильственной смертью. Используя этот дар, главному герою предстоит выяснить, кто является серийным убийцей, а также разрушить проклятие, из-за которого он лишился других чувств. В оригинале фильм называется Desaparecer Por Completo, то есть «Полностью исчезнувший». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes картина на данный момент имеет 100% положительных отзывов критиков на основе шести рецензий.