О чем фильм "В Арктику"?

Олег Скрынько 4 марта 2024 Дата обновления: 4 марта 2024
Наш ответ:

«В Арктику» — это первый в истории экстремальный документальный фильм, рассказывающий о захватывающем и уникальном путешествии Леонида Круглова на край Земли. Этот фильм стал результатом 5 лет съемок в самом труднодоступном регионе мира, представляя одну из самых амбициозных и смелых экспедиций в Арктику.

Во время путешествия Леонид Круглов отправляется на поиски «морского единорога» в северные моря и неожиданно для себя попадает под «притяжение Арктики». Не в состоянии остановиться, он решает обойти все арктические архипелаги. Зритель имеет возможность увидеть уникальные кадры самых удаленных архипелагов Арктики и отправиться в большое путешествие по бескрайним территориям, впервые увидев «морского единорога» вместе с путешественником Леонидом Кругловым. Экспедиция также становится свидетельством и участником глобального исторического события — нового открытия Арктики.

Борис Токарев
Борис Токарев
Boris Tokarev-Khrunov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

В Арктику
В Арктику документальный
2023, Россия
8.0
