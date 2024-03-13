Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм «Сансет Бульвар»?

О чем фильм «Сансет Бульвар»?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 13 марта 2024
Наш ответ:

Нуар Билли Уайлдера «Сансет Бульвар», вышедший в 1950 году, признан классикой мирового кино, оказав влияние на многие последующие картины и войдя в англоязычный культурный код. Повествование ведется от лица молодого и стремящегося занять свое место под солнцем сценариста Джо Гиллиса, чье мертвое тело в начале фильма находят в бассейне одного из голливудских домов. Гиллис рассказывает, что же привело к его кончине. Отправной точкой его истории становится визит в неприглядный особняк на бульваре Сансет. Там он знакомится с престарелой актрисой Нормой Десмонд, которая некогда была крупнейшей звездой американского кино. Теперь она живет в безвестности в компании своего преданного дворецкого Макса. Несмотря на свое плачевное положение, Норма не верит, что публика ее давно забыла. Под ее напором Гиллис остается жить вместе с Нормой, но вскоре влюбляется в девушку Бетти Шефер, которая работает на киностудии.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Билли Уайлдер
Billy Wilder

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сансет бульвар
Сансет бульвар драма, триллер
1950, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше