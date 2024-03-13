О чем фильм «Сансет Бульвар»?

Наш ответ:

Нуар Билли Уайлдера «Сансет Бульвар», вышедший в 1950 году, признан классикой мирового кино, оказав влияние на многие последующие картины и войдя в англоязычный культурный код. Повествование ведется от лица молодого и стремящегося занять свое место под солнцем сценариста Джо Гиллиса, чье мертвое тело в начале фильма находят в бассейне одного из голливудских домов. Гиллис рассказывает, что же привело к его кончине. Отправной точкой его истории становится визит в неприглядный особняк на бульваре Сансет. Там он знакомится с престарелой актрисой Нормой Десмонд, которая некогда была крупнейшей звездой американского кино. Теперь она живет в безвестности в компании своего преданного дворецкого Макса. Несмотря на свое плачевное положение, Норма не верит, что публика ее давно забыла. Под ее напором Гиллис остается жить вместе с Нормой, но вскоре влюбляется в девушку Бетти Шефер, которая работает на киностудии.