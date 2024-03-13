Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм «Позывной “Пассажир”»?

О чем фильм «Позывной “Пассажир”»?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 13 марта 2024
Наш ответ:

Российская военная драма «Позывной “Пассажир”» повествует о начале военного конфликта на Донбассе. Действие разворачивается в 2015 году. В центре сюжета — молодой писатель по имени Николай Рябинин. Он проживает в Москве, является завсегдатаем популярных заведений и не проявляет интереса к тому, что происходит в мире. Ситуация меняется, когда от родителей до него доходит новость о пропаже без вести его брата, который до этого добровольно отправился воевать на Донбасс. Несмотря на то, что отношения с братом у Рябинина были испорчены, он едет в горячую точку, чтобы отыскать родственника.

Для главного героя, который до этого не имел никакого военного опыта, эта поездка окажется судьбоносной и кардинально изменит его отношение к жизни. Снял фильм режиссер Илья Казанков по собственному сценарию. В основу сюжета лег роман Александра Проханова «Убийство городов». Главную роль сыграл Антон Шагин.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Илья Казанков
Антон Шагин
Антон Шагин
Anton Shagin

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Позывной "Пассажир"
Позывной "Пассажир" драма
2024, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше