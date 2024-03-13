О чем фильм «Позывной “Пассажир”»?

Наш ответ:

Российская военная драма «Позывной “Пассажир”» повествует о начале военного конфликта на Донбассе. Действие разворачивается в 2015 году. В центре сюжета — молодой писатель по имени Николай Рябинин. Он проживает в Москве, является завсегдатаем популярных заведений и не проявляет интереса к тому, что происходит в мире. Ситуация меняется, когда от родителей до него доходит новость о пропаже без вести его брата, который до этого добровольно отправился воевать на Донбасс. Несмотря на то, что отношения с братом у Рябинина были испорчены, он едет в горячую точку, чтобы отыскать родственника.



Для главного героя, который до этого не имел никакого военного опыта, эта поездка окажется судьбоносной и кардинально изменит его отношение к жизни. Снял фильм режиссер Илья Казанков по собственному сценарию. В основу сюжета лег роман Александра Проханова «Убийство городов». Главную роль сыграл Антон Шагин.