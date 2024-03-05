О чем фильм "Первая ведьма: Реинкарнация"?

Меню
Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 5 марта 2024
Наш ответ:

"Первая ведьма: Реинкарнация" - тайский сверхъестественный фильм ужасов, выпущенный в 2023 году. Режиссёром является Тавиват Вантхой, а основой для сюжета послужил одноимённый роман Криттанона, опубликованный в 2017 году. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1972 году в деревне провинции Канчанабури, когда молодая девушка загадочным образом умерла.

Сюжет фильма разворачивается в тайско-китайской семье, проживающей в отдалённой деревне. Семья состоит из шести детей и родителей, их жизнь кажется спокойной и размеренной. Однако, когда одна из местных жительниц умирает в таинственных обстоятельствах, семья сталкивается с сверхъестественной угрозой. Одна из дочерей начинает проявлять странные симптомы, а семья встречает загадочную женщину в черном платье.

Старший сын Як, бывший солдат, вынужден вернуться домой, чтобы защитить свою семью и разгадать тайны, связанные со сверхъестественными явлениями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первая Ведьма: Реинкарнация
Первая Ведьма: Реинкарнация ужасы
2023, Таиланд
6.0
