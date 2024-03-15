О чем фильм «Носферату, симфония ужаса»?

Наш ответ:

Мистический хоррор «Носферату, симфония ужаса» (1922) является классикой немого кино и одним из шедевров такого влиятельного направления, как немецкий экспрессионизм. Картина основана на романе Брэма Стокера «Дракула», но не во всем соответствует литературному первоисточнику. Например, Дракула фигурирует в фильме под именем Орлок.



По сюжету агент по продаже недвижимости Томас Хуттер узнает, что граф Орлок, проживающий в Трансильвании, хочет приобрести дом в Висборге. Хуттер прощается со своей женой Элен и отправляется в резиденцию Орлока в Карпатах. Тот встречает его в своем замке, оформляет необходимые документы, а также замечает медальон Хуттера с изображением Элен. Ночью Орлок кусает Хуттера. В дальнейшем Хуттер узнает, что Орлок является вампиром и сбегает из его замка. В то же время Орлок садится на корабль до Висборга, по пути истребляя экипаж. После вампир поселяется в купленном доме, который находится недалеко от дома Элен и Хуттера. В Висборге начинается смертельный мор. Выслушав рассказ мужа и прочитав книгу о вампирах, Элен решает рискнуть собственной жизнью, чтобы победить Орлока.