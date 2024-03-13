Меню
О чем фильм «Неспящие в Сеуле»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 марта 2024

«Неспящие в Сеуле» — южнокорейская комедийная мелодрама, которую снял Пак Пом-су. Фильм повествует о неожиданной встрече давних знакомых. В центре сюжета — преуспевающий лектор и знаменитость Ён-хо, который стремится стать писателем. Ставя в приоритет карьеру, эгоцентричный и несговорчивый парень предпочитает избегать длительных отношений. Однажды он получает предложение написать новую книгу, посвященную жизни одиноких людей в столице Южной Кореи. Ён-хо соглашается, но узнает, что ему предстоит сотрудничать с девушкой-редактором. Ею оказывается его робкая знакомая, с которой он учился в университете.

Изначально молодые люди питают друг к другу неприязнь и не хотят работать вместе, не догадываясь, что их совместная книга станет для обоих судьбоносной. Стоит двум одиночкам почувствовать подлинный межличностный контакт, как они больше не смогут обходиться друг без друга.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Пак Пом-су
Park Beom-soo

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Неспящие в Сеуле
Неспящие в Сеуле драма, мелодрама
2024, Южная Корея
7.0
