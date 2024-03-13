О чем фильм «Неспящие в Сеуле»?

«Неспящие в Сеуле» — южнокорейская комедийная мелодрама, которую снял Пак Пом-су. Фильм повествует о неожиданной встрече давних знакомых. В центре сюжета — преуспевающий лектор и знаменитость Ён-хо, который стремится стать писателем. Ставя в приоритет карьеру, эгоцентричный и несговорчивый парень предпочитает избегать длительных отношений. Однажды он получает предложение написать новую книгу, посвященную жизни одиноких людей в столице Южной Кореи. Ён-хо соглашается, но узнает, что ему предстоит сотрудничать с девушкой-редактором. Ею оказывается его робкая знакомая, с которой он учился в университете.
Изначально молодые люди питают друг к другу неприязнь и не хотят работать вместе, не догадываясь, что их совместная книга станет для обоих судьбоносной. Стоит двум одиночкам почувствовать подлинный межличностный контакт, как они больше не смогут обходиться друг без друга.
