Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Не смотри туда"?

О чем фильм "Не смотри туда"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 марта 2024

"Не смотри туда" - это фильм, который начинается с того, что главная героиня, Фрэнки, случайно сбивает мужчину на дороге. Однако она и ее друзья даже не подозревают, что это событие лишь начало цепочки ужасных событий. Загадочная и неподвижная фигура, которую они видят тут и там, оказывается предвестником множества ужасов и смертей.

Фильм успешно сочетает в себе атмосферу классических слэшеров 80-х годов с мистическими элементами, создавая по-настоящему страшную историю. Эпизоды с ужасами в фургоне, безголовым трупом и слепцом добавляют напряжения и волнения в фильм.

"Не смотри туда" будет интересен как поклонникам классических хорроров, так и молодежным аудиториям, которые насладятся его напряженной атмосферой и неожиданными поворотами сюжета.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Не смотри туда
Не смотри туда ужасы
2023, Канада
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше