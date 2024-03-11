О чем фильм "Начать сначала"?

Наш ответ:

"Начать сначала" - российская спортивная драма, выпущенная в сентябре 2022 года и режиссированная Ириной Гобозашвили. Сюжет фильма рассказывает о бывшем тренере сборной России по регби, Олеге Боровикове, который после неудач возвращается в свой родной город Лесосибирск. Он сталкивается с дурной славой из-за прошлого инцидента с аварией, когда он был в алкогольном опьянении.



Вернувшись в город, Олег становится тренером школьной регбийной команды. Ему предстоит за лето превратить новичков в чемпионов и, в то же время, пересмотреть свои ценности, найти смысл жизни и справиться с демонами прошлого. В главной роли выступает Владимир Сычёв.