Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Начать сначала"?

О чем фильм "Начать сначала"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 11 марта 2024
Наш ответ:

"Начать сначала" - российская спортивная драма, выпущенная в сентябре 2022 года и режиссированная Ириной Гобозашвили. Сюжет фильма рассказывает о бывшем тренере сборной России по регби, Олеге Боровикове, который после неудач возвращается в свой родной город Лесосибирск. Он сталкивается с дурной славой из-за прошлого инцидента с аварией, когда он был в алкогольном опьянении.

Вернувшись в город, Олег становится тренером школьной регбийной команды. Ему предстоит за лето превратить новичков в чемпионов и, в то же время, пересмотреть свои ценности, найти смысл жизни и справиться с демонами прошлого. В главной роли выступает Владимир Сычёв.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Начать сначала
Начать сначала спорт, комедия, драма
2022, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше