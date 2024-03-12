О чем фильм «Мадам Паутина»?

Наш ответ:

«Мадам Паутина» повествует о девушке по имени Кассандра Уэбб. В 1973 году ее мать Констанция находилась в Перу в рамках научной экспедиции, обнаружив там неведомый вид паука с целительными свойствами. Один из членов группы Иезекиль Симс предал товарищей и похитил паука, оставив беременную Констанцию умирать. Местные жители пытаются спасти женщину и ее ребенка при помощи укуса чудодейственного паука, но в итоге выживает только новорожденная девочка — Кассандра. Будучи взрослой, она работает на скорой помощи и ведет уединенный образ жизни.



Однажды во время одного из экстренных вызовов у Кэсс проявляется способность предвидеть будущее. В то же время Иезекилю во сне то и дело видится собственная смерть. С помощью продвинутых технологий он идентифицирует девушек, которые в будущем должны стать Женщинами-пауками и погубить его. Злодей намерен уничтожить их до обретения ими суперсил. Помешать этому стремится Кассандра.