Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Форсаж в Паттайе"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 5 марта 2024
Наш ответ:

"Форсаж в Паттайе" - тайский криминальный боевик, в котором главными героями являются брат и сестра Кла и Фун. Кла увлекается гонками, в то время как Фун является бойцом смешанных единоборств. Сюжет фильма закручивается вокруг попыток брат и сестра добыть деньги на лечение своей матери. Они ввязываются в опасную аферу с участием мафии.

Чтобы добиться своей цели, Кла вынужден использовать свои навыки в гонках, выполняя сомнительные задания для мафии. В то время как Фун, посвящая много времени тренировкам, участвует в боях смешанных единоборств, готовясь к решающей схватке. Однако, чтобы получить оговоренную сумму денег, ей приходится уступить своей сопернице.

В какой-то момент брат и сестра решают отказаться от соблюдения правил и вступают в смертельное противостояние с наркоторговцами. Оригинальное название фильма - "The X-Treme Riders". Важно отметить, что эта лента не имеет отношения к франшизе "Форсаж".

