О чем фильм "Элла и черный ягуар"?

О чем фильм "Элла и черный ягуар"?

Олег Скрынько 12 февраля 2024 Дата обновления: 12 февраля 2024
Наш ответ:

Фильм "Элла и черный ягуар" - это приключенческая лента из Франции, Германии и Канады, которая рассказывает историю о дружбе между маленькой девочкой и амазонским хищником. Сюжет следует за малышкой, выросшей в джунглях, которая приручает детеныша ягуара и дает ему имя Хоуп. Переехав в Нью-Йорк, девочка начинает новую жизнь, но когда ее родное место, где она выросла, оказывается под угрозой, она принимает решение вернуться, чтобы спасти свой прежний дом, жителей джунглей и своего близкого друга - черного ягуара по имени Хоуп.
Главные роли в фильме исполнили американская актриса Луми Поллак и настоящий черный ягуар. Черные ягуары являются уникальным видом, и в дикой природе их количество насчитывается около 15 тысяч.
"Элла и черный ягуар" представляет собой яркую, трогательную и захватывающую историю для всей семьи, которая способна научить детей важным жизненным урокам. Фильм легко и ненавязчиво передает простую, но важную идею: окружающая нас природа - это наш дом, который нужно беречь, а также заботиться о всех его обитателях.

