О чем фильм "Джестер"?

«Джестер» - это американский художественный фильм 2023 года, созданный Колином Кравчуком и базирующийся на серии короткометражных ужасов, которые были сняты Майклом Шеффилдом.



Сюжет фильма вращается вокруг загадочного фокусника, известного как Джестер, который приносит ужас жителям небольшого городка. Две отчужденные сводные сестры, Эмма и Джоселин, оказываются сводными после неожиданной и загадочной смерти отца в канун Хэллоуина. Вскоре они сталкиваются с странным существом, которое представляет собой зловещего клоуна в оранжевом костюме, известного как Джестер. Этот клоун не только преследует сестер, но и терроризирует и убивает других жителей их города. Для того чтобы противостоять ему, девушкам необходимо преодолеть внутренние разногласия и объединить свои усилия.



"Джестер" (2023) представляет собой ужастик, основанный на одноименной короткометражной трилогии.