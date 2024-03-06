Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Джестер"?

О чем фильм "Джестер"?

Олег Скрынько 6 марта 2024 Дата обновления: 6 марта 2024
Наш ответ:

«Джестер» - это американский художественный фильм 2023 года, созданный Колином Кравчуком и базирующийся на серии короткометражных ужасов, которые были сняты Майклом Шеффилдом.

Сюжет фильма вращается вокруг загадочного фокусника, известного как Джестер, который приносит ужас жителям небольшого городка. Две отчужденные сводные сестры, Эмма и Джоселин, оказываются сводными после неожиданной и загадочной смерти отца в канун Хэллоуина. Вскоре они сталкиваются с странным существом, которое представляет собой зловещего клоуна в оранжевом костюме, известного как Джестер. Этот клоун не только преследует сестер, но и терроризирует и убивает других жителей их города. Для того чтобы противостоять ему, девушкам необходимо преодолеть внутренние разногласия и объединить свои усилия.

"Джестер" (2023) представляет собой ужастик, основанный на одноименной короткометражной трилогии.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джестер
Джестер ужасы
2023, США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше