О чем фильм «Демоны дома Гарретов»?

Фильм ужасов «Демоны дома Гарретов» повествует о молодой гражданке Филиппин по имени Джой, которая нелегально проживает вместе со своей маленькой дочерью Грейс в Великобритании. Чтобы сводить концы с концами, Джой подрабатывает горничной, а однажды получает привлекательное место прислуги в большом особняке. Там ей предстоит ухаживать за больным раком стариком, который является дядей строгой и властной Кэтрин, руководящей хозяйством. Тайком от всех Джой приводит с собой в усадьбу Грейс, поскольку не может оставить ее без надзора.



Однажды ночью девочка выбирается из своего укрытия и видит, как Кэтрин в состоянии лунатизма бродит по дому, кричит, а затем идет в подвал. Проследив за ней, Грейс узнает, что ей и ее маме угрожает нечто страшное. Изначально Джой не верит рассказу дочери, но в дальнейшем начинает подозревать, что в доме Гарретов действительно скрывается нечто ужасное.