О чем фильм «Баба Яга спасает мир»?

Наш ответ:

Российский фэнтезийный фильм «Баба Яга спасает мир» (2023) повествует о том, как любознательный школьник по имени Сенька необъяснимым образом оказывается с древнем сказочном лесу, который остается невидимым для людей благодаря чарам Бабы Яги. Это заклятие нужно для того, чтобы уберечь мир и людей от обитающих в этом лесу злых сил. В этом месте точно происходит нечто тревожащее. После неожиданного визита Сеньки появляются признаки того, что сдерживающие чары ослабевают, что дает возможность дремлющему злу набраться сил и вновь заявить о себе, подчинив себе мир.



Чтобы спасти ситуацию и обновить заклятие, Яга переносится в современность. Ей нужно отыскать дивноцвет, который представляет собой мощное волшебное оружие. В ходе этого путешествия главной героине доведется познакомиться с реалиями XXI века. В то же время поверженный много лет назад Кощей Бессмертный собирается отомстить Яге за свое поражение.