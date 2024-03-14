Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм «Баба Яга спасает мир»?

О чем фильм «Баба Яга спасает мир»?

Олег Скрынько 14 марта 2024 Дата обновления: 14 марта 2024
Наш ответ:

Российский фэнтезийный фильм «Баба Яга спасает мир» (2023) повествует о том, как любознательный школьник по имени Сенька необъяснимым образом оказывается с древнем сказочном лесу, который остается невидимым для людей благодаря чарам Бабы Яги. Это заклятие нужно для того, чтобы уберечь мир и людей от обитающих в этом лесу злых сил. В этом месте точно происходит нечто тревожащее. После неожиданного визита Сеньки появляются признаки того, что сдерживающие чары ослабевают, что дает возможность дремлющему злу набраться сил и вновь заявить о себе, подчинив себе мир.

Чтобы спасти ситуацию и обновить заклятие, Яга переносится в современность. Ей нужно отыскать дивноцвет, который представляет собой мощное волшебное оружие. В ходе этого путешествия главной героине доведется познакомиться с реалиями XXI века. В то же время поверженный много лет назад Кощей Бессмертный собирается отомстить Яге за свое поражение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир семейный, комедия
2023, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше