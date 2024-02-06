О чем фильм "Астрал. Новые души"?

Меню
Олег Скрынько 6 февраля 2024
Наш ответ:

Фильм "Астрал. Новые души" рассказывает о школьнике по имени Ракка, который обладает способностью видеть призраков и даже общаться с ними. Свои способности он использует для помощи полиции в расследовании преступлений, найдя погибших и их убийц. Несмотря на это, его одноклассники избегают его из-за его странности. Ракка переезжает к дяде Аджату, который также обладает способностью контактировать с духами. В новой школе парню начинает являться дух девушки в окровавленной маске, которая хочет мщения тем, кто обидел ее, и готова убивать всех вокруг.
Фильм также известен под названиями "Испорченная душа", "Тебе лучше умереть" и "Ребята, вы заслуживаете смерти" в прокате. И это не первая работа режиссера Гинанти Рона Тембанг Сари в жанре хоррор, он также снял фильм "Двойник" (2022) о девочках из религиозной школы, связанных с нечистой силой через своего учителя.

