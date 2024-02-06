О чем фильм "Армия мертвых в Пусане"?

Наш ответ:

Корейский хоррор-фильм "Армия мертвых в Пусане" рассказывает о загадочной серии убийств, совершенных неизвестными. Группа женщин-детективов, которые берутся за это дело, обнаруживают, что убийцами являются мертвые люди. В процессе расследования им удается установить, что эти мертвецы находятся под контролем таинственного колдуна, который использует их для достижения своих целей. Задача полицейских заключается в том, чтобы выяснить, кто стоит за этим и как остановить армию зомби, на которых не действует никакое оружие.

Этот фильм является полнометражным продолжением истории, затронутой в южнокорейском детективно-мистическом сериале "Метод" (Bangbeop), вышедшем на экраны в 2020 году. Несколько ключевых актеров из каста данного проекта также приняли участие в этом фильме, в том числе Ом Джи Вон, Чон Джи Со, Чон Мун Сон, Ким Ин Квон и Ко Гю Пхиль.