О чем фильм "Армия мертвых в Пусане"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

Корейский хоррор-фильм "Армия мертвых в Пусане" рассказывает о загадочной серии убийств, совершенных неизвестными. Группа женщин-детективов, которые берутся за это дело, обнаруживают, что убийцами являются мертвые люди. В процессе расследования им удается установить, что эти мертвецы находятся под контролем таинственного колдуна, который использует их для достижения своих целей. Задача полицейских заключается в том, чтобы выяснить, кто стоит за этим и как остановить армию зомби, на которых не действует никакое оружие.
Этот фильм является полнометражным продолжением истории, затронутой в южнокорейском детективно-мистическом сериале "Метод" (Bangbeop), вышедшем на экраны в 2020 году. Несколько ключевых актеров из каста данного проекта также приняли участие в этом фильме, в том числе Ом Джи Вон, Чон Джи Со, Чон Мун Сон, Ким Ин Квон и Ко Гю Пхиль.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Армия мертвых в Пусане
Армия мертвых в Пусане ужасы
2021, Южная Корея
6.0
