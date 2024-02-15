О чем фильм "Алиса в стране кошмаров"?

15 февраля в России состоялась премьера фильма ужасов под названием "Алиса в стране кошмаров", который был создан под руководством Ричарда Джона Тейлора, известного по работе над «Призрак Пендл-Хилла».
В картине снялись такие актеры, как Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска, Джон-Пол Гейтс, Рикки Климптон, Лила Сарнер, Найджел Труп и Николь Атанасова.
Основной героиней фильма является Алиса (сыгранная Лиззи Уиллис) - молодая девушка, чьи родители скончались, вынуждая ее переехать жить к тетушке (Рула Ленска).
После трагической потери родителей, Алиса переезжает к тетушке, в загадочный особняк по имени «Страна чудес». Постепенно она начинает замечать странные явления в доме: таинственные тени, пугающие звуки, и чувствует невидимое присутствие. Исследуя свое новое жилище, героиня погружается в кроличью нору и оказывается в Стране Кошмаров.
