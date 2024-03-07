Меню
О чем аниме "Шепот сердца"?

О чем аниме "Шепот сердца"?

7 марта 2024
Наш ответ:

"Шепот сердца" - это манга и полнометражный фильм студии "Гибли", выпущенный в 1995 году. Эта легкая мелодрама, автором фантастических пейзажей которой выступил японский художник-импрессионист и писатель Наохиса Иноуэ, рассказывает историю двух подростков: Сидзуко Цукисиме, обыкновенной школьницы, и Сейдзи Амасавы, целеустремленного юноши.

Сидзуко, ученица средних классов, любит читать книги и проводить свободное время в библиотеке. Однако в каждом взятом ею томе фигурирует имя Сейдзи Амасавы. После знакомства с этим необычным парнем Сидзуко осознает, что он - её первая любовь. Общение с ним открывает для девушки новый внутренний мир, помогая ей узнать о себе и окружающих.

Сюжет поднимает темы переходного возраста, первой любви и поиска самого себя. Через взаимоотношения Сидзуко и Сейдзи рассматривается эволюция чувств девочки, от недовольства назойливым мальчишкой до привязанности к нему. Основной упор делается на поиск себя и преодоление трудностей в пути к мечте.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шепот сердца
Шепот сердца анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.0
