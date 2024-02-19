Меню
О чем аниме "Дитя погоды"?

О чем аниме "Дитя погоды"?

Олег Скрынько 19 февраля 2024 Дата обновления: 19 февраля 2024
Наш ответ:

"Дитя погоды" - анимационный фильм, созданный Макото Синкаем и студией CoMix Wave Films. Сюжет разворачивается в Синдзюку, одном из районов Токио, и в уличном квартале Кабуки-тё. Главный герой, старшеклассник Ходака Морисима, переезжает из удаленного острова в Токио и сталкивается с трудностями. Он находит работу в агентстве, публикующем сенсационные статьи о сверхъестественных явлениях. В то время как на город обрушивается нескончаемый дождь, Ходака встречает девушку по имени Хина Амано, которая обладает способностью контролировать и менять погоду.
Фильм "Дитя погоды" получил огромную популярность в Японии, где показывался в большом количестве кинотеатров. За первые три дня сборы превзошли результаты предыдущего фильма Синкая "Твоё имя". В целом картина собрала значительную сумму более чем в 10 миллиардов иен, заняв девятое место среди самых кассовых фильмов в истории японского проката.

Дитя погоды

Дитя погоды
Дитя погоды аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
2019, Япония
7.0
