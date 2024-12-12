Меню
Необычные фильмы про новый год

Олег Скрынько 12 декабря 2024 Дата обновления: 12 декабря 2024
Наш ответ:

Если вы устали от стандартных рождественских комедий и ищете что-то атмосферное, небанальное и действительно нетипичное, предлагаем обратить внимание на следующие фильмы. Каждый из них добавит в ваш праздник особого настроения.

  1. "Замерзшая из Майами" (2009)

    Люси Хилл, успешная и амбициозная бизнес-леди из солнечного Майами, вынуждена отправиться в суровую Миннесоту, чтобы спасти предприятие от банкротства. Здесь ее ожидает не только ледяной климат, но и прохладное отношение местных жителей. Постепенно Люси находит общий язык с окружающими и осознает, что истинное счастье кроется не в карьере, а в человеческих связях. Легкая романтическая комедия о тепле, которое может растопить любой лед.

  2. "12 рождественских свиданий" (2011)

    Эта необычная романтическая комедия с элементами фантастики рассказывает о Кейт, которая пытается вернуть бывшего парня, но случайно портит свидание вслепую. Однако загадочная петля времени позволяет ей переживать Сочельник снова и снова, пока она не поймет, что настоящая любовь и счастье находятся ближе, чем она думала.

  3. "Пингвины мистера Поппера" (2011)

    Успешный бизнесмен Том Поппер неожиданно становится владельцем шести пингвинов, которые превращают его жизнь в настоящий хаос. Заснеженные апартаменты, почти сорванная карьера и даже риск попасть в тюрьму кажутся незначительными по сравнению с тем, как эти необычные питомцы меняют его взгляд на мир. Забавная и трогательная история, которая заставляет задуматься о приоритетах.

  4. "Необыкновенная история на Рождество" (2017)

    Фильм переносит нас в Англию XIX века и рассказывает о жизни Чарльза Диккенса. Молодой писатель переживает творческий кризис, пока идея "Рождественской песни" не оживает в его воображении. Эта атмосферная драма показывает процесс создания легендарного произведения, которое преобразило сам праздник Рождества в глазах миллионов.

  5. "Очень плохие мамочки 2" (2017)

    Фильм рассказывает о трёх подругах – Эми, Карле и Кики, которые пытаются справиться с напряжением, связанным с подготовкой к Рождеству. Их планы на тихий праздник рушатся, когда приезжают их требовательные матери. Подруги решают вернуть себе контроль над праздником и сделать его таким, каким они хотят, устраивая веселые и хаотичные приключения. Комедийный хаос, неожиданные семейные повороты и море смеха гарантированы в этой нетипичной рождественской истории.

  6. "Напиши перед Рождеством" (2019)

    Джессика решает отправить поздравительные открытки важным людям в своей жизни. Среди получателей – её тётя, давшая ей приют в трудное время, бывшая подруга, которая помогла справиться с прошлым, и любимый учитель музыки. Открытки приводят к неожиданным встречам и пробуждают добрые чувства в сердцах адресатов. Душевный фильм о том, как маленькие поступки могут привести к большим изменениям.

  7. "Рождество на двоих" (2019)

    Кейт, закомплексованная молодая женщина, работает эльфом в рождественском магазине и не может найти место в жизни. Однажды она встречает загадочного и жизнерадостного Тома, который помогает ей по-новому взглянуть на мир. Однако вскоре раскрывается неожиданная тайна, связанная с Томом, которая изменяет всё.

  8. "В преддверии Рождества" (2020)

    Хейли отправляется на Рождество к друзьям, где сталкивается с Полом — человеком, который, по её мнению, разрушил её прошлые отношения. Однако снежная буря и вынужденное соседство приводят к тому, что герои начинают лучше понимать друг друга. Теплая история о прощении и втором шансе.

  9. "Мужчина к Новому Году" (2023)

    Лера — успешная и красивая женщина, но одинока. Она решает на спор найти мужчину мечты за неделю до Нового года. В результате её ждут неожиданные повороты судьбы, любовь и магия новогоднего Санкт-Петербурга. Романтическая история о чудесах, которые случаются в самый неожиданный момент.

Каждый из этих фильмов добавляет в новогоднюю атмосферу свою нотку, будь то романтика, комедия или драма. Нетипичные сюжеты и герои делают их идеальным выбором для тех, кто ищет что-то особенное.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мужчина к Новому Году
Мужчина к Новому Году комедия, мелодрама
2023, Россия
6.0
Рождество на двоих
Рождество на двоих мелодрама, комедия
2019, США
7.0
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2 комедия
2017, США
5.0
Необыкновенная история на Рождество
Необыкновенная история на Рождество драма, комедия, биография
2017, Ирландия / Канада
6.0
Пингвины мистера Поппера
Пингвины мистера Поппера комедия
2011, США
6.0
Замерзшая из Майами
Замерзшая из Майами мелодрама, комедия
2009, США
6.0
