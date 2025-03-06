Меню
На основе какой сказки снят фильм "Царевна-лягушка"?

Олег Скрынько 6 марта 2025 Дата обновления: 6 марта 2025
Наш ответ:

«Царевна-лягушка» - новый фильм российского производства. Сказку «Царевна-лягушка» записал русский писатель и фольклорист Александр Афанасьев. Он включил её в свой знаменитый сборник народных сказок, собранных по устным преданиям.

В этой истории царевич Иван по воле отца берёт в жёны лягушку, которая на самом деле оказывается заколдованной Василисой Прекрасной. Благодаря её мудрости и волшебным способностям Иван справляется с трудными испытаниями, но по своей глупости теряет возлюбленную. Чтобы вернуть Василису, он отправляется в далёкий путь, преодолевает множество препятствий и в конце концов побеждает Кощея Бессмертного, освободив свою суженую.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Царевна-лягушка
Царевна-лягушка приключения, семейный
2025, Россия
5.0
