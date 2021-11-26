На какой улице жили герои «Иронии судьбы»?

Меню
Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

В знаменитом фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» герои Женя Лукашин и Надя Шевелёва жили по адресу 3-я улица Строителей, дом 25. Эта улица в Москве существовала с 1958 по 1963 год, а затем была переименована в честь Марии Ульяновой, сестры Ленина, и сохранила это название до сих пор. Однако стоит отметить, что в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге) улицы с таким названием не было, и дом Нади Шевелёвой не имел аналогов в этом городе.

И хотя адрес в фильме звучит как реальный, на самом деле сама улица была частью вымышленного мира. Дом, где жили главные герои, был снят в Москве, а для сцены, где «питерский» дом Нади, использовались адреса на проспекте Вернадскогод. 113 и д. 125. Этот дом также стал знаменитым, и на нем установлена памятная доска в честь Нади Шевелёвой.

Кстати, интересная деталь — вдохновение для создания сюжета фильма «Ирония судьбы» пришло от реального случая, который услышали авторы Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. По одной из версий, они прочитали о нём в газете, по другой — узнали от композитора Никиты Богословского. Суть происшествия была такой: мужчина, поддавшись алкоголю в новогоднюю ночь, перепутал адреса и оказался в чужом городе. Однако, в реальной истории все закончилось просто — друзья шутники отправили его поездом в Киев, не добавляя путаницы с типовыми домами. Вдохновившись этим случаем, Рязанов и Брагинский внесли свою интерпретацию, включив в сценарий перепутанные адреса, связанные с похожими «типовыми» домами, что добавило фильму особого очарования и комизма. А само место действия, включая адрес 3-я улица Строителей, стало настоящим символом фильма, несмотря на то, что в реальной жизни такая улица в Ленинграде не существовала.

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
